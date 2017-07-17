Открытый кубок по воркауту состоялся в пос. Баранчинский недалеко от Нижнего Тагила

Спортсмены уличной атлетики собрались из нескольких городов: Нижний Тагил, пос. Баранчинский, пос. Горноуральский.

Судили соревнования титулованные атлеты Свердловской области из объединения «Воркаут Нижний Тагил»: Фанис Хайруллин, Никита Вяткин и Григорий Павлов.

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах: индивидуальный фристайл, пятиборье, где участие принимали и мужчины и девушки.

В этот же день состоялись показательные выступления атлетов объединения «Воркаут Нижний Тагил». Это был насыщенный мастер-класс уже именитых спортсменов.

Организатором соревнований стала команда поселка Баранчинский. Спортсмены выразили им благодарность за приглашение на красочное мероприятие.

Благодарим за приглашение команды поселка Баранчинский, было приятно увидеться с нашими друзьями и поздравить их с пятилетним юбилеем. Мы желаем им роста и новых достижений выразил благодарность атлет объединения «Воркаут Нижний Тагил».

Победителями в индивидуальном фристайле стали:

Игорь Дергузов

Владислав Завалихин

Егор Палкин

В дисциплине пятиборье победили:

Дмитрий Рахов

Денис Беляев

Гор Петросян

Софья Антакова заняла призовое место в пятиборье среди девушек.

Фото ОМСО «Воркаут Нижний Тагил», 15 июля, 2017 г.

Организаторы и участники довольны своими выступлениями и прошедшими соревнованиями в целом.

Нам важно, чтобы подобные мероприятия были регулярными и приносили больше новых радостных моментов в жизнь молодежи. Молодые люди объединяются и проводят время с пользой для здоровья. Ждем с нетерпением следующих соревнований, желаем новых побед подытожил спортсмен.