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Открытый кубок по воркауту состоялся в пос. Баранчинский недалеко от Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Открытый кубок по воркауту состоялся в пос. Баранчинский недалеко от Нижнего Тагила

17 июля 2017, 16:05СпортИрина Анисимова
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