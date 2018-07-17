Тагильские пожарные соревновались в гиревом спорте

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На минувшей неделе, 13 июля, на стадионе «Юность» в Нижнем Тагиле состоялись соревнования по гиревому спорту, в которых приняли участие сотрудники 9-го отряда противопожарной службы. Мероприятие было посвящено Году культуры безопасности.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Официальный сайт Нижнего Тагила
Всего в состязании участвовали шесть команд, представленные 18-ю спортсменами. Атлеты соревновались в выполнении упражнений «толчок» и «рывок» с гирей весом в 24 килограмма.
Сумма баллов, набранных в двух категориях, суммировалась: именно так определялись лучшие спортсмены в личном и командном зачете.
Сильнейшим гиревиком среди пожарных стал Сергей Завьялов – командир 12-й пожарно-спасательной части. Второе место у Андрея Шестерикова, представителя 11-й пожарно-спасательной части. Третьим стал Александр Шкредов из 33-й пожарно-спасательной части.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сильнейшей командой стали спортсмены из 33-й пожарно-спасательной части. Второе место – у 11-й части и третье – у 33-й.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей