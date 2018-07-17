Тагильские пожарные соревновались в гиревом спорте

Всего в состязании участвовали шесть команд, представленные 18-ю спортсменами. Атлеты соревновались в выполнении упражнений «толчок» и «рывок» с гирей весом в 24 килограмма.

Сумма баллов, набранных в двух категориях, суммировалась: именно так определялись лучшие спортсмены в личном и командном зачете.

Сильнейшим гиревиком среди пожарных стал Сергей Завьялов – командир 12-й пожарно-спасательной части. Второе место у Андрея Шестерикова, представителя 11-й пожарно-спасательной части. Третьим стал Александр Шкредов из 33-й пожарно-спасательной части.