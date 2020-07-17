МОК перенес юношескую Олимпиаду с 2022 года на 2026-й

Международный олимпийский комитет принял решение перенести четвертые юношеские Олимпийские игры с 2022 года на 2026-й. Об этом сообщает «Советский спорт» , ссылаясь на пресс-службу МОК.

«Сенегал и МОК решили отложить юношеские олимпийские игры с 2022 года на 2026 год, – заявил президент МОК Томас Бах. – Это предложил сделать президент Сенегала Маки Салл в разговоре со мной. Я приветствую это решение. Отсрочка поможет Сенегалу спокойно подготовиться к играм. МОК и Сенегал уверены, что игры пройдут успешно».