МОК перенес юношескую Олимпиаду с 2022 года на 2026-й

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Соревнования пройдут в столице Сенегала Дакаре.
Международный олимпийский комитет принял решение перенести четвертые юношеские Олимпийские игры с 2022 года на 2026-й. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу МОК.
О переносе юношеской Олимпиады на четыре года попросили власти Сенегала.
«Сенегал и МОК решили отложить юношеские олимпийские игры с 2022 года на 2026 год, – заявил президент МОК Томас Бах. – Это предложил сделать президент Сенегала Маки Салл в разговоре со мной. Я приветствую это решение. Отсрочка поможет Сенегалу спокойно подготовиться к играм. МОК и Сенегал уверены, что игры пройдут успешно».
Третьи летние юношеские Олимпийские игры прошли в 2018 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
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