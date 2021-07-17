Тагильчанка выступит на Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше

Воспитанница СШОР «Аист» Кристина Прокопьева прошла квалификацию в соревнованиях первого этапа летнего Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходят в Польше в городе Висла.

21-летняя Кристина Прокопьева совершила хорошую попытку и пробилась в основную часть соревнований в польском городе Висла на первом этапе летнего Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает «Тагильский рабочий». Борьба за награды состоится сегодня 17 июля 2021 года. Воспитанник Илья Маньков остался в запасе. Возможно, он выйдет на старт в воскресенье 18 июля 2021 года. Напомним, легкоатлеты из Нижнего Тагила поднялись на пьедестал почета первенства Свердловской области. Соревнования спортсменов 15-16 лет проходили в Екатеринбурге. Юные тагильские легкоатлеты стали победителями первенства Свердловской области

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