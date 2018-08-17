Входная группа стадиона «Юность» в Нижнем Тагиле будет отремонтирована к сентябрю

Комиссия из представителей Городской думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму во главе с Гаджи Абдуловым проехала по стадионам и спортивным школам.

Члены комиссии отметили положительные изменения на главных спортивных сооружениях.

Так, фасад стадиона «Юность», недавно отметившего 90-летний юбилей, будет отреставрирован в соответствии с современными требованиями. При этом архитектурные нюансы строения будут сохранены.

Уже отремонтирована кровля над залом тяжелой атлетики.

На эти два объекта из бюджета города выделено два миллиона рублей.

Входная группа будет готова к началу сентября. Она выходит на гостевой маршрут, в центр города, поэтому было так важно привести ее в надлежащий вид, чтобы гости Нижнего Тагила и жители получали эстетическое удовлетворение, проезжая мимо либо посещая наше учреждение, где сумели воспитать немало известных спортсменов, 13 мастеров спорта, 147 кандидатов в мастера спорта, рассказал гостям директор МБУСШ «Юность» Александр Долгоруков.