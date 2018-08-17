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Входная группа стадиона «Юность» в Нижнем Тагиле будет отремонтирована к сентябрю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Входная группа стадиона «Юность» в Нижнем Тагиле будет отремонтирована к сентябрю

Сегодня, 14:40Спорт
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