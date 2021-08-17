Властимил Петржела: Даже отмена лимита не поможет «Зениту» выиграть Лигу чемпионов

«В России футбол малопопулярен, отмена лимита глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, российский паспорт у игроков не будет так цениться. Но серьезного прогресса в еврокубках ждать не стоит. Все равно, „Зенит“ никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов, даже отмена лимита ему в этом не поможет», — приводит слова Петржелы «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.