Властимил Петржела: Даже отмена лимита не поможет «Зениту» выиграть Лигу чемпионов

Властимил Петржела: Даже отмена лимита не поможет «Зениту» выиграть Лигу чемпионов
Властимил Петржела: Даже отмена лимита не поможет «Зениту» выиграть Лигу чемпионов
Сегодня, 19:46СпортФото: pxhere.com
Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить ограничения на легионеров.

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«В России футбол малопопулярен, отмена лимита глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, российский паспорт у игроков не будет так цениться. Но серьезного прогресса в еврокубках ждать не стоит. Все равно, „Зенит“ никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов, даже отмена лимита ему в этом не поможет», — приводит слова Петржелы «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

Ранее сообщалось, что РФС намерен отменить лимит на легионеров. Организация разослала клубам РПЛ предложения по развитию футбола в стране, которые были подготовлены с помощью компании Hypercube из Нидерландов. Одна из мер — снятие количественных ограничений на иностранных футболистов в российских командах. При этом приезжающие в Россию игроки должны будут соответствовать определенным критериям.

Напомним, что с сезона-2020/2021 в РПЛ действует лимит на легионеров в формате «8+17»: в заявке на сезон максимум восемь иностранных футболистов.

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