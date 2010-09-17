Тагильчанка — в полуфинале чемпионата мира по боксу!
Тагильчанка Вера Слугина вышла в&nbsp;полуфинал чемпионата мира по&nbsp;боксу, проходящего в&nbsp;столице Барбадоса.
Представительница спортивного клуба «Спутник»в первом бою разгромила со счетом 15:2 немку ДжулиюИрмен, считавшуюся одной из фавориток весовой категориидо 64 кг. В 1/8 финала преимуществотагильчанки над соперницей было еще эффектнее: полька Оливия Лущак,получив 19 ударов, смогла ответить лишь трижды.
И в четвертьфинале ученица Александра Малышевапродемонстрировала отличный бокс: англичанка Чантелле Камерон была битатак же, как и предыдущиесоперницы — 16:4. В этом бою все было решеноуже в первом раунде, который Слугина выиграласо счетом 5:0. В четвертом —англичанку дважды подводили к врачу, отмечает пресс-служба«Спутника».
«Вера полностью выполнила установку на бой, которуюмы ей дали, —с удовольствием подчеркивает главный тренер сборной РоссииВиктор Лисицын. — Постоянно работалана ногах, обыгрывала соперницу, умело встречала, в томчисле и ударами по печени. Важно былоне устраивать драку, поскольку в драке англичанкичувствуют себя, как рыба в воде. Поэтому ставку сделалина игровой бокс».
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