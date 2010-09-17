Представительница спортивного клуба «Спутник»в первом бою разгромила со счетом 15:2 немку ДжулиюИрмен, считавшуюся одной из фавориток весовой категориидо 64 кг. В 1/8 финала преимуществотагильчанки над соперницей было еще эффектнее: полька Оливия Лущак,получив 19 ударов, смогла ответить лишь трижды.