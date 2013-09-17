«Вышел на арену, будь готов, что тебя будут бить»: в Тагиле продолжается Кубок России по шахматам

После 4-х туров по 3,5 очка у международных гроссмейстеров Сергея Юдина и Дмитрия Фрольянова. По 3 очка у международных гроссмейстеров Дмитрия Кокарева, Андрея Шариязданова, Дмитрия Бочарова, Эльдара Гасанова, Марины Романько и мастера ФИДЕ Вячеслава Мансурова.

Международный гроссмейстер Сергей Юдин (спортсмен Нижнетагильского шахматного клуба «Политехник»), победивший в четвертом туре международного гроссмейстера Павла Малетина, прокомментировал встречу:

Могу отметить, что тагильские шахматисты играют очень хорошо, как молодежь, так и ветераны. Нюанс еще и в том, что такой турнир, как этап Кубка России, в нашей стране проходит нечасто, поэтому сыграть с гроссмейстерами для местных шахматистов – большая удача. Я уверен, что они выкладываются на все 100.

Фотографии предоставлены Шахматно-шашечным центром

По окончании партии с Дмитрием Бочаровым, завершившейся вничью, впечатлениями от игры, а также от турнира в целом поделилась международный гроссмейстер Марина Романько:

Да и игры как таковой толком не было. Соперник все поля прикрыл, у меня была лишняя ладья, но куда ей ходить, я не знала. Но потом он «зевнул» мою тактическую идею - сделать вечный шах, которую я и реализовала. Это был лучший вариант, так как я поняла, что ловить мне больше в этой партии нечего. Ничья - объективный результат, позиции были равные, но мне было тяжелее играть.

Марина, что можете сказать об организации соревнований?

– Организация мне очень нравится, бытовые условия тоже устраивают. Удобный, комфортный зал. Жаль, что приехало не очень много участников, но, надеюсь, в дальнейшем их будет больше, потому что турнир хороший.

Вы играете в мужском турнире. Чувствуете к себе какое-то особое отношение?

– Я не первый раз выступаю в таких турнирах, да и присутствующие здесь мужчины, думаю, неоднократно играли с женщинами. Особых эмоций по этому поводу не испытываю – играю и играю. На какое-то снисхождение рассчитывать не приходится, здесь идет борьба. Если ты поднял меч, вышел на арену, то тебя будут бить, и ты должен быть к этому готов. В противном случае лучше и не выходить.

Есть ли у Вас какие-либо приметы, суеверия, может быть, правила, связанные с шахматами?

– Особых секретов или суеверий нет. Главное, чтобы выдерживался один и тот же распорядок, чтобы ничего меня не выбивало из ритма, из игры. Всю энергию я должна отдать партии. Все остальное – рутина, а партия – это творчество, это то, ради чего я здесь и нахожусь.

Как начинался Ваш путь в шахматах? Наверно, родители приобщили?

– Нет, моя семья к шахматам не имеет отношения. Просто однажды в школу пришла тренер по этому виду спорта и пригласила попробовать. Я попробовала, и впоследствии шахматы стали для меня увлечением, которое затем оказалось на первом плане. Как-то все само к этому шло… Сейчас я понимаю, что многие мои решения, которые я принимала, определялись желанием играть в шахматы.

Какие цели ставите перед собой в шахматной карьере?

– Хочу максимально реализовать в шахматах то, что дала мне природа. Признаться, были некоторые обстоятельства, не совсем способствовавшие моей шахматной карьере, но я их преодолела, сделала то, что нужно, встала, так сказать, на правильный путь. Теперь хочу посмотреть, чего могу достигнуть. Тренерскую карьеру в расчет пока не беру, хотя и окончила институт физкультуры.

Что на Ваш взгляд, необходимо человеку, желающему достичь в шахматах такого же успеха, как у Вас?

– Ну, я пока больших успехов не достигла, есть к чему стремиться. Не все зависит от человека, многое определяют обстоятельства. Некоторые спортсмены изначально встают на шахматную дорогу, и у них все идет по накатанной. А у кого-то обстоятельства не очень этому способствуют. То есть важно иметь не только талант, упорство, но и везение, чтобы обстоятельства складывались в твою пользу. А дисциплина, качества характера – в этом могут помочь родители и тренер.