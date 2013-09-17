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«Вышел на арену, будь готов, что тебя будут бить»: в Тагиле продолжается Кубок России по шахматам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Вышел на арену, будь готов, что тебя будут бить»: в Тагиле продолжается Кубок России по шахматам

17 сентября 2013, 09:55Спорт
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