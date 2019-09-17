Екатеринбургский «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд

Матч прошёл 17 сентября на арене КРК «Уралец», которая является родной для хоккеистов из Екатеринбурга. Счёт был открыт на восьмой минуте, шайбу в ворота соперника забросил хоккеист «Автомобилиста» Брукс Мэйсек. В скором времени омичи смогли отыграться и первый период завершился со счётом 1:1.

За две минуты до окончания второго периода Дэн Секстон в одиночку прорвался к воротам «Авангарда» и забил новый гол. Сравнять счёт омская команда смогла на третьей минуте заключительного периода. В дополнительное время за две секунды до окончания периода победную шайбу забросил хоккеист «Автомобилиста» Питер Холланд. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу уральцев.