Екатеринбургский «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд
Новым соперником екатеринбургской команды стали хоккеисты омского «Авангарда». После упорной борьбы уральцы одержали победу в овертайме со счётом 3:2, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист».
Матч прошёл 17 сентября на арене КРК «Уралец», которая является родной для хоккеистов из Екатеринбурга. Счёт был открыт на восьмой минуте, шайбу в ворота соперника забросил хоккеист «Автомобилиста» Брукс Мэйсек. В скором времени омичи смогли отыграться и первый период завершился со счётом 1:1.
За две минуты до окончания второго периода Дэн Секстон в одиночку прорвался к воротам «Авангарда» и забил новый гол. Сравнять счёт омская команда смогла на третьей минуте заключительного периода. В дополнительное время за две секунды до окончания периода победную шайбу забросил хоккеист «Автомобилиста» Питер Холланд. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу уральцев.
Это седьмая победа екатеринбургской команды в сезоне. Кроме того, это четвёртый матч, который «Автомобилист» завершил со счётом 3:2. Следующий матч хоккеисты проведут 19 сентября, их противником будет команда «Куньлунь РС».