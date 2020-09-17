Шахрай - о Медведевой и Тутберидзе: Женя поменяла хорошего тренера на лучшего

«В Канаду сейчас из-за пандемии Женя попасть не может. Для фигуристки такого уровня важно ежедневно работать с тренером на льду, а не тренироваться по интернету. Поэтому, какой здесь выход? Вернутся к тому специалисту, с которым Женя долго работала, которому доверяет. Брайан – хороший парень и отличный специалист.