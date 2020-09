Шахрай - о Медведевой и Тутберидзе: Женя поменяла хорошего тренера на лучшего

Чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай прокомментировал возвращение Евгении Медведевой в команду Этери Тутберидзе. Россиянка прекратила сотрудничество с Брайаном Орсером.

«В Канаду сейчас из-за пандемии Женя попасть не может. Для фигуристки такого уровня важно ежедневно работать с тренером на льду, а не тренироваться по интернету. Поэтому, какой здесь выход? Вернутся к тому специалисту, с которым Женя долго работала, которому доверяет. Брайан – хороший парень и отличный специалист. Но Тутберидзе сейчас просто лучший тренер в мире. Поэтому выбор Медведевой вполне логичен: она поменяла хорошего тренера на лучшего», - цитирует Шахрая «Советский спорт». Напомним, после Олимпиады-2018 Медведева ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру. Под руководством канадского специалиста россиянка стала бронзовым призером чемпионата мира-2019.

