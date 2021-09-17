Открытие 11-го сезона Ночной хоккейной лиги состоится в Тюменской области

Сегодня начинается новый, 11-й сезон Ночной хоккейной лиги — со старта в Тюменской области регионального чемпионата в дивизионе «Лига Надежды». Его открывают хоккеисты-любители из местной команды «Тура», которые сразятся с «Атлантом» из Ялуторовска.

18 сентября начнется чемпионат в российской столице. Москва является лидером по количеству спортивных коллективов и участников, которые подали заявку на участие в турнире. Всего 106 команд и 2600 игроков. Это вдвое больше, чем было заявлено в прошлом году, сообщает tumen.kp. Региональный представитель Ночной хоккейной лиги Москвы Григорий Бахмутов отметил, что увеличение числа спортивных коллективов в различных дивизионах сможет сделать сезон ярким и более продолжительным. Расширение временных рамок связано с дополнительными розыгрышами для тех коллективов, которые не покажут хороший результат на первых этапах игр на выбывание. Эти команды примут участие в утешительных турнирах. Алексей Касатонов, генеральный директор Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион, отметил, что первый раз в истории Ночной хоккейной лиги был открыт дивизион «Любитель 50+». В нем примут участие игроки в возрасте старше 50 лет, которые никогда не играли профессионально в хоккей. Касатонов отметил, что игрокам сейчас дается больше возможностей. Появление нового дивизиона позволит возрастным участникам наравне сыграть со своими соперниками. Он также сообщил о том, что некоторые правила поменялись. Теперь игроки за 2 минуты до завершения основного времени матча не смогут выбрасывать шайбу из своей зоны в чужую, если перед этим не сделают передачу партнеру по команде. Касатонов рассказал, что особое внимание уделяется безопасности. В период нестабильной обстановки с пандемией в различных регионах России организаторы принимают все меры, чтобы не допустить заражения. Так, например, на Фестивале хоккея в Сочи, где организаторами были представители Ночной хоккейной лиги, не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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