200 спортсменов, 20-й турнир, 10 возрастов: в Нижнем Тагиле сыграют в настольный теннис

Григорий Беркович Блюмштейн переехал в Тагил из Польши в 1944 году и устроился газоспасателем на металлургический завод. Он был уже сложившимся мастером, поэтому сразу выбился в лидеры среди спортсменов области, принимал участие в чемпионате РСФСР и командном первенстве Советского Союза. Организовав на предприятии секцию, со временем Григорий Беркович добился успехов и как тренер. Его лучший воспитанник – мастер спорта СССР Сергей Тюленев, вице-чемпион Европы среди юношей. В 1990 году Блюмштейн ушел из жизни, а в 1993-м по инициативе учеников впервые состоялся турнир его памяти. Сейчас соревнования входят во всероссийский календарь.