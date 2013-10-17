Несколько часов до результатов самого волнительного матча сезона: «Спутник»-«Казцинк-Торпедо»

Во-первых, это будет тысячный матч, который сыграет «Спутник» на домашнем льду, а во-вторых, соперником сегодня станет фаворит нового сезона, команда «Казцинк-Торпедо». Накануне хоккеисты вновь одержали победу у «Зауралья», и пусть только по буллитам, тем не менее, сегодня спортсмены настроены явно решительно.