Несколько часов до результатов самого волнительного матча сезона: «Спутник»-«Казцинк-Торпедо»
17 октября 2013, 17:35Спорт
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Сегодня, 17 октября в 18:30 состоится один из самых ожидаемых матчей сезона. Поводов, к слову, два.
Во-первых, это будет тысячный матч, который сыграет «Спутник» на домашнем льду, а во-вторых, соперником сегодня станет фаворит нового сезона, команда «Казцинк-Торпедо». Накануне хоккеисты вновь одержали победу у «Зауралья», и пусть только по буллитам, тем не менее, сегодня спортсмены настроены явно решительно.
Что касается наших «бобров», тагильчане верят в успех, хоть и волнуются. Если сегодня «Спутник» одержит верх – это явное начало белой полосы, ребят уже никто не сломит.
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