«Локомотив» собирается продлить контракт с Антоном Миранчуком

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич попросил руководство московского клуба как можно быстрее продлить контракт с Антоном Миранчуком. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя интервью Николича для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.
«Этот вопрос я задавал клубу, – рассказал Николич. – По-моему, это проблема. С ним нужно продлевать контракт. Я говорил с игроком и поставил в известность клуб, что они должны решить этот вопрос до старта Лиги чемпионов.
Я считаю, что он должен продлить контракт. Мы вместе с командой постараемся помочь ему стать новым лидером».