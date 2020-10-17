«Локомотив» собирается продлить контракт с Антоном Миранчуком

«Локомотив» собирается продлить контракт с Антоном Миранчуком

Сегодня, 14:54СпортPhoto: pxhere.com
Нынешнее соглашение полузащитника сборной России с железнодорожниками рассчитано до 30 июня следующего года.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич попросил руководство московского клуба как можно быстрее продлить контракт с Антоном Миранчуком. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя интервью Николича для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

«Этот вопрос я задавал клубу, – рассказал Николич. – По-моему, это проблема. С ним нужно продлевать контракт. Я говорил с игроком и поставил в известность клуб, что они должны решить этот вопрос до старта Лиги чемпионов.

Я считаю, что он должен продлить контракт. Мы вместе с командой постараемся помочь ему стать новым лидером».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы