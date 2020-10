«Локомотив» собирается продлить контракт с Антоном Миранчуком

Нынешнее соглашение полузащитника сборной России с железнодорожниками рассчитано до 30 июня следующего года.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич попросил руководство московского клуба как можно быстрее продлить контракт с Антоном Миранчуком. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя интервью Николича для YouTube-канала Нобеля Арустамяна. «Этот вопрос я задавал клубу, – рассказал Николич. – По-моему, это проблема. С ним нужно продлевать контракт. Я говорил с игроком и поставил в известность клуб, что они должны решить этот вопрос до старта Лиги чемпионов. Я считаю, что он должен продлить контракт. Мы вместе с командой постараемся помочь ему стать новым лидером».

