Тагильская фигуристка Майя Хромых стала второй на международном турнире в Будапеште

Тагильская фигуристка Майя Хромых стала второй на международном турнире в Будапеште
Тагильская фигуристка Майя Хромых стала второй на международном турнире в Будапеште
Сегодня, 12:33СпортФото: страница Майи Хромых во ВКонтакте
Второе место в короткой программе по фигурному катанию завоевала Майя Хромых из Нижнего Тагила. Соревнования проходят в Будапеште.

15-летняя тагильчанка представляет Россию впервые на состязаниях такого уровня среди взрослых, сообщается на официальной странице группы Этери Тутберидзе во ВКонтакте. Мария Хромых стала второй, уступив пальму первенства своей соотечественнице Анне Щербаковой.

В произвольной программе тагильчанка планирует два разных прыжка в четыре оборота — тулуп и сальхов. Свою карьеру девушка начинала в СШОР «Спутник» Нижнего Тагила. Сейчас Майя занимается у Этери Тутберидзе в Москве и входит в состав взрослой сборной группы.

Напомним, тагильские дзюдоисты стали победителями первенства Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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