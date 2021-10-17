Тагильская фигуристка Майя Хромых стала второй на международном турнире в Будапеште

В произвольной программе тагильчанка планирует два разных прыжка в четыре оборота — тулуп и сальхов. Свою карьеру девушка начинала в СШОР «Спутник» Нижнего Тагила. Сейчас Майя занимается у Этери Тутберидзе в Москве и входит в состав взрослой сборной группы.