Алексей Фетисов стал главным тренером хоккейного клуба «Спутник»

Напомним, Фетисов был назначен исполняющим обязанности после отставки Алексея Ждахина 16 октября. За месяц «Спутник» сыграл 11 матчей, в девяти из которых одержал победы (из них по одной в овертайме и по буллитам). Председатель спортивного клуба «Спутник» Александр Смелик комментируя свое решение отметил, что сначала хотели пригласить опытного специалиста со стороны и вместе с тем пристально наблюдали за действиями Фетисова, решение о его назначении было принято после домашнего матча с пензенским «Дизелем». Задача на сезон перед командой остается прежняя – попадание в плей-офф.