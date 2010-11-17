Тагильчанин победил в международном турнире по боксу
17 ноября 2010, 16:00СпортАнка
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Тагильчанин победил в международном турнире по боксу
Представитель нижнетагильского спортивного клуба «Спутник» Максим Газизов стал победителем международного турнира по боксу класса «А», прошедшего в Македонии. В весовой категории до 75 кг ученик заслуженного тренера России Александра Малышева провел три боя, которые выиграл без особых проблем: ни англичанин, ни серб не создали препятствий по пути к финалу, где Газизов со счетом 5:0 победил кубинского боксера.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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