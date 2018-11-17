Мэр Нижнего Тагила победил на ХХII Спартакиаде по плаванию среди чиновников
Сегодня, 15:54СпортФото: Владислав Смирнов
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17 ноября в Нижнем Тагиле прошли соревнования по плаванию среди чиновников Горнозаводского управленческого округа. В личном зачете победу одержал Владислав Пинаев.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 ноября в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле прошла ХХII Спартакиада по плаванию среди сотрудников органов местного самоуправления Горнозаводского управленческого округа.
В личном зачете победу одержал мэр города Владислав Пинаев, преодолев дистанцию в 50 метров вольным стилем за 27,8 секунды. Глава Нижнего Тагила имеет звание «Мастер спорта СССР по плаванию».
Команда Нижнего Тагила также заняла первое место в эстафете 4×25 метров вольным стилем, благодаря чему попала в областной этап соревнований, сообщает АН «Между строк».
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