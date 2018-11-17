Мэр Нижнего Тагила победил на ХХII Спартакиаде по плаванию среди чиновников

17 ноября в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле прошла ХХII Спартакиада по плаванию среди сотрудников органов местного самоуправления Горнозаводского управленческого округа.

В личном зачете победу одержал мэр города Владислав Пинаев, преодолев дистанцию в 50 метров вольным стилем за 27,8 секунды. Глава Нижнего Тагила имеет звание «Мастер спорта СССР по плаванию».