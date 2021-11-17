Свердловская биатлонистка из Каменска-Уральского будет представлять Россию на IBU

Биатлонистка из Каменска-Уральского Тамара Дербушева (Воронина) вошла в основной состав женской сборной РФ по биатлону на Кубок мира и Кубок IBU.

Контрольные гонки проходили в Тюмени 15–16 ноября текущего года, по их итогам тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом, который будет представлять страну на предстоящих международных первенствах, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России. Фото: группа «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте На масс-старте в Тюмени Тамара Дербушева (Воронина) упала и повредила винтовку, но этот инцидент не помешал ей войти в состав сборной. Напомним, 7 уроженцев Нижнего Тагила могут попасть в состав олимпийских сборных России по своим видам спорта. Зимняя Олимпиада пройдет в Китае в феврале 2022 года. Родившиеся в Нижнем Тагиле спортсмены претендуют на участие в зимней Олимпиаде-2022

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