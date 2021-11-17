Свердловская биатлонистка из Каменска-Уральского будет представлять Россию на IBU

Свердловская биатлонистка из Каменска-Уральского будет представлять Россию на IBU
Свердловская биатлонистка из Каменска-Уральского будет представлять Россию на IBU
Сегодня, 10:23СпортФото: 1МI
Биатлонистка из Каменска-Уральского Тамара Дербушева (Воронина) вошла в основной состав женской сборной РФ по биатлону на Кубок мира и Кубок IBU.

Контрольные гонки проходили в Тюмени 15–16 ноября текущего года, по их итогам тренерский штаб женской сборной России по биатлону определился с составом, который будет представлять страну на предстоящих международных первенствах, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.

Фото:группа «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте

На масс-старте в Тюмени Тамара Дербушева (Воронина) упала и повредила винтовку, но этот инцидент не помешал ей войти в состав сборной.

Напомним, 7 уроженцев Нижнего Тагила могут попасть в состав олимпийских сборных России по своим видам спорта. Зимняя Олимпиада пройдет в Китае в феврале 2022 года.

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