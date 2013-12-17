«Юниор-Спутник» всухую обыграл «Кристалл-Юниор» из Саратова

Счет в матче открыли хозяева льда. В первом периоде отличились два Артёма. Сначала Железков на 10-й минуте игры поразил ворота соперника, а затем и Захаров за тридцать секунд до окончания стартового отрезка отправил шайбу в ворота Глеба Наумова. Второй период отыграли по нулям. Казалось, что и третья двадцатиминутка счет на табло не изменит. Не тут-то было. «Юниор - Спутник» упрочил свое преимущество еще двумя забитыми голами на последних шести минутах игры.

Послематчевая пресс-конференция

Игорь Степанов главный тренер ХК «Кристалл-Юниор»: не хватило силёнок

Во-первых, я хочу поздравить команду «Юниор-Спутник» с победой. Игра, в принципе, была неплохая. Все матчи, что в Челябинске, что в Учалах, мы играли в два звена. Ребята старались, но сделали ошибки, которые привели к голам. Нам не хватило силенок, плюс у нас проблема - всего 30 человек на две команды, которую пришлось поделить – одни поехали в поездку, другие (юниорская лига) играют в Саратове.

Владислав Хромых главный тренер ХК «Юниор-Спутник»:

Результатом доволен, а по содержанию есть проблемы. Не забей бы мы в первом периоде, сложно было бы прогнозировать исход матча. Наверное, сказался такой большой перерыв в 12 дней, когда мы не играли. Только вроде бы команда набирает ход, раз и перерыв, и мы откатываемся назад. Касаемо соперника, команде надо отдать должное – берут не количеством, а качеством, и ребята такие собранные, а главное, думают во время игры.