«Спасибо за сына»: Антон Шипулин выложил из лыж благодарность жене (ФОТО)

15 декабря биатлонист Антон Шипулин стал папой. Как писал E1.RU ранее, малыш появился на свет в 8:39. Его вес – 4 290 граммов, а рост 55 сантиметров.

Сегодня самый лучший день в моей жизни, и за это я благодарен своей жене! Спасибо за сына! – написал Антон Шипулин у себя на странице в соцсети. – Вся моя жизнь на лыжах, поэтому и «спасибо» я говорю лыжами.

Кстати, так же выражал благодарность жене за рождение сына в октябре российский лыжник, призёр этапа Кубка мира и чемпионата России Антон Гафаров, и Антон Шипулин решил взять с него пример.