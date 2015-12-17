«Спасибо за сына»: Антон Шипулин выложил из лыж благодарность жене (ФОТО)
17 декабря 2015, 09:00СпортАнастасия Б.
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Спортсмен назвал день рождения первенца лучшим в своей жизни.
Сюжеты: Екатеринбург
15 декабря биатлонист Антон Шипулин стал папой. Как писал E1.RU ранее, малыш появился на свет в 8:39. Его вес – 4 290 граммов, а рост 55 сантиметров.
Сегодня самый лучший день в моей жизни, и за это я благодарен своей жене! Спасибо за сына! – написал Антон Шипулин у себя на странице в соцсети. – Вся моя жизнь на лыжах, поэтому и «спасибо» я говорю лыжами.
Кстати, так же выражал благодарность жене за рождение сына в октябре российский лыжник, призёр этапа Кубка мира и чемпионата России Антон Гафаров, и Антон Шипулин решил взять с него пример.
Напомним, Антон Шипулин женился на Луизе 20 июня этого года. Предложение же ей он сделал в начале мая прямо во время сеанса фильма «А зори здесь тихие» в кинотеатре торгового центра «Алатырь».
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