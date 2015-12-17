Завершился второй тур Первенства России по баскетболу среди юношей не старше 18 лет (ФОТО)

Наша команда под руководством Юрия Шаповалова одержала победу над командой «Купол-Родники» (Ижевск) проиграла занявшему 1 место красноярскому «Енисею» со сч. 59:86, уступила сверстникам из «Уралмаша» (Екатеринбург) со счетом 56:83 и команде «ТЕМП-СУМЗ» из Ревды со счетом 66:93. Последнюю встречу с ревдинцами молодые «соболя» начали очень активно, лидируя в первой половине встречи. Лидерство в счете далось «соболям» дорогой ценой – за 5 персональных фолов в течении матча досрочно покинули площадку сразу 6 игроков. С учетом травмы Марселя Низамеева и Глеба Федотова доигрывать встречу пришлось 3 баскетболистам: Павлу Большакову, Олегу Титкову и Леониду Федорову. Такое редко можно увидеть в баскетболе. Стрибольный состав хозяев площадки смотрелся уверенно, местами даже героически.