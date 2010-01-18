Началась подготовка к «Лыжне России»
18 января 2010, 18:24СпортArtem
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Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт провел заседание рабочей группы по подготовке всероссийских соревнований «Лыжня России - 2010».
По предварительным данным, на старт самого массового зимнего соревнования 13 и 14 февраля выйдут 102 тысячи жителей области. Как и все предшествующие годы, главный забег состоится на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов, сообщает Свердловский спорт со ссылкой на министерство по физкультуре и спорту. Во всех муниципалитетах региона созданы оргкомитеты, действуют мандатные комиссии. Готовятся трассы, решаются вопросы с прокатом лыж, организацией питания участников, наградной атрибутикой.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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