Прошёл очередной тур 2-го чемпионата Молодёжной баскетбольной лиги

Было сыграно четыре игры. Победу одержали команды НТМК, Алмаз-Планта, Тагилэнергосети и Политехник-1. Следующий тур пройдёт в воскресенье, 24-го января, в спортивном зале «Старый соболь». На данный момент в турнирной таблице лидирует команда НТМК с 16-ю очками.