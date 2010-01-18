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Прошёл очередной тур 2-го чемпионата Молодёжной баскетбольной лиги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прошёл очередной тур 2-го чемпионата Молодёжной баскетбольной лиги

18 января 2010, 18:17СпортArtem
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