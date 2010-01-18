Прошёл очередной тур 2-го чемпионата Молодёжной баскетбольной лиги
18 января 2010, 18:17СпортArtem
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Накануне в Нижнем Тагиле состоялся очередной тур 2-го чемпионата Молодёжной баскетбольной лиги среди мужских команд.
Было сыграно четыре игры. Победу одержали команды НТМК, Алмаз-Планта, Тагилэнергосети и Политехник-1. Следующий тур пройдёт в воскресенье, 24-го января, в спортивном зале «Старый соболь». На данный момент в турнирной таблице лидирует команда НТМК с 16-ю очками.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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