В Нижнем Тагиле «Спутник» вышел на восьмое место

Первыми счет открыли хозяева. Но со второго периода они уже сами выступали в роли догоняющих. С передачи Владимира Гапонова команду вперед вывел Павел Попов. Трех с небольшим минут хватило хозяевам, чтобы отыграться. Точку в матче поставил все тот же Попов, оформивший первый дубль в сезоне. Сегодня состоится вторая игра между командами. Между тем, сегодняшних соперников «Спутника» на игру настраивает бывший тренер тагильчан. Как сообщает «Иркспорт.ру», Алексея Ждахина пригласило руководство клуба в помощь Виктору Лаухину, который сейчас выполняет обязанности старшего наставника команды. Алексей Ждахин, напомним, в октябре покинул тренерский пост в тагильском «Спутнике» по собственному желанию.