На Первенстве УрФО легкоатлеты «Спутника» завоевали 14 медалей
В Челябинске на Чемпионате и Первенстве Уральского федерального округа по легкой атлетике представители спортивного клуба «Спутник» завоевали 14 медалей.
Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Спутник», в отсутствиисильнейшей бегуньи клуба чемпионки мира и Европы Марии Савиновой,которая проводит зимний сезон в тренировочном режиме, женский пьедестална дистанции 800 метров оказался без тагильчанок.
Тем не менее в других видах программы наши легкоатлеты выступили в ролисолистов. Особенно удался бег на 1500 метров, где в женской частипервенствовала Оксана Жужгова, а второй финишировала ЛюбовьНовгородцева, в мужской победил Артем Семушин, выполнив при этомнорматив Мастера спорта. Также золотые медали завоевали АнастасияГригорьева – на дистанции 200 метров, и Евгений Салангин – в короткомспринте.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА:
Юниоры до 20 лет
ШМАКОВА Яна – 60 метров – 6 место – 8,08 ``
САЛАНГИН Евгений – 60 метров – 1 место – 7,009``
САЛАНГИН Евгений – эстафета 4х200 – 2 место
Юниоры до 23 лет
ТАКУНЦЕВА Ирина – 400 метров – 57,71``
БЕЗГОДОВ Андрей, КОНЕВ Семен, ШИРОКОВ Денис – эстафета 4х200 метров – 3 место
Взрослые
СЕРКОВА Мария – 60 метров – 2 место – 7,51``
СЕРКОВА МАРИЯ – 200 метров – 2 место – 24,85``
ГРИГОРЬЕВА Анастасия – 200 метров – 1 место – 24,18``
ГРИГОРЬЕВА Анастасия – 400 метров – 2 место – 54,29``
ДЕРИГЛАЗОВА Полина – 400 метров – 3 место – 54,98``
СУНЦОВА Оксана – 1500 метров – 1 место – 4` 16,1``
НОВГОРОДЦЕВА Любовь – 1500 метров – 2 место – 4` 35,4``
ОХРЕМОВ Илья – 60 метров – 5 место – 7,09``
ЧУДИНОВСКИЙ Виктор – 800 метров – 3 место – 1` 53,13``
СЕМУШИН Артем – 1500 метров – 1 место – 3` 45,7``
ЧУДИНОВСКИЙ Виктор – 1500 метров – 3` 48,1``
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