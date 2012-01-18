На Первенстве УрФО легкоатлеты «Спутника» завоевали 14 медалей

Как сообщает пресс-служба спортивного клуба «Спутник», в отсутствиисильнейшей бегуньи клуба чемпионки мира и Европы Марии Савиновой,которая проводит зимний сезон в тренировочном режиме, женский пьедестална дистанции 800 метров оказался без тагильчанок.

Тем не менее в других видах программы наши легкоатлеты выступили в ролисолистов. Особенно удался бег на 1500 метров, где в женской частипервенствовала Оксана Жужгова, а второй финишировала ЛюбовьНовгородцева, в мужской победил Артем Семушин, выполнив при этомнорматив Мастера спорта. Также золотые медали завоевали АнастасияГригорьева – на дистанции 200 метров, и Евгений Салангин – в короткомспринте.