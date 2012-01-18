Сколько стоит воспитание спортсмена? Детский спорт в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле насчитывается 16 муниципальных спортивных школ, из них 5 школ олимпийского резерва. Самбо, дзюдо, футбол, тхэквондо, гребной слалом, ушу, спортивное ориентирование, спортивное скалолазание, тяжелая и легкая атлетика, фитнес-аэробика, плавание, лыжное двоеборье, парашютный спорт – далеко не все виды спорта, которым могут обучить ребенка.

Причем обучение везде проходит бесплатно, рассказали TagilCity.ru в отделе по физической культуре, спорту и туризму администрации Нижнего Тагила. Школам по мере возможности выделяются средства из муниципального, областного бюджета на закупку необходимого инвентаря и спортивную экипировку. Но средств, чтобы обеспечить индивидуальной экипировкой всех воспитанников школ, конечно не хватает. «Одевать» юных спортсменов для тренировок и соревнований почти всегда приходится родителям.

При этом самыми дорогими видами спорта считаются спортивные танцы и хоккей.

На соревнования по танцам начинают возить с 5 лет. Стоимость участия спортсменов в турнирах определяет Федерация танцевального спорта России, минимальная сумма –300 рублей. Цена костюма и вовсе ограничивается только фантазией тренеров и финансовыми возможностями родителей, но в год для обучения требуется по три пары обуви свыше 1000 рублей каждая.

На содержание ребенка, который занимается хоккеем, в год уходит 350-450 тысяч рублей, рассказал директор хоккейной школы спортивного клуба «Спутник» Константин Кручинин. Обучение в хоккейной школе родителям обходится дешевле – расходы по содержанию школы берет на себя Уралвагонзавод.

Обучение в школе бесплатное, но первое время родители оплачивают стоимость экипировки из своего кошелька. Экипировка начинающих хоккеистов обойдется в 7-8 тысяч. Впоследствии цена вырастает от 10-12 до 50 тысяч рублей.

Когда ребенок начинает выезжать на соревнования, с его родителями заключается контракт. С этого времени все расходы покрывает Уралвагонзавод, под чьей финансовой опекой находится весь спортивный клуб «Спутник» включая одноименную хоккейную команду и школу.

С другими видами спорта попроще. Так, для начала занятий боксом подойдут обычные боксерские перчатки, которые можно купить за 1000 рублей, но перчатки для соревнований будут стоит в 4 раза дороже, рассказали в спортивной школе «Тагилстрой». Для занятий самбо в школе первое время вообще ничего не нужно, но со временем понадобится кимоно. В секции туризма вашему ребенку дадут и палатку, и котелок, и даже спальный мешок. С вас – только рюкзак.

Значительной поддержкой для спортивных школ стал губернаторский миллион. Осенью всем спортивным школам области по губернаторской программе было выделено по 1 млн рублей. Так что покупать мячи для зантяий в спортивных школах родителям не придется.

Найти доступный по средствам вид спорта для ребенка возможно, занятия в спортом требуют не столько денежных средств, сколько родительского времени, если только спортивная секция не расположена в соседнем квартале. И собственный пример если не любви, то хотя бы уважения к спорту.

Муниципальные детско-юношеские спортивные школы

ул. Газетная, 109а

41-65-23

42-25-95

спортивная гимнастика

художественная гимнастика

МБОУ ДОД ДЮСШ № 2

ул. Свердлова, 23а

33-55-73 самбо

дзюдо

футбол

тхэквондо

художественная гимнастика

МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3

ул. Новострой, 25

25-68-85 художественная гимнастика

греко-римская борьба

эстетическая гимнастика МБОУ ДОД ДЮСШ № 4

ул. Сибирская, 19

33-20-59

баскетбол

настольный теннис

МБОУ ДОД СДЮСШОР

ул. Газетная, 109

25-44-21 шахматы

шашки

МБОУ ДОД ДЮСШ «Высокогорец»

ул. Красноармейская, 82

40-10-62 теннис

хоккей

гребной слалом

ушу

футбол МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт»

пр. Мира, 6

25-08-71

41-73-98

кик-боксинг

бокс

спортивное ориентирование

спортивное скалолазание

адаптивная физическая культура

парусный спорт

лыжные гонки

лыжное двоеборье МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый соболь»

ул. Пархоменко, 37

42-25-88 баскетбол МБОУ ДОД ДЮСШ «Тагилстрой»

ул. Победы, 49а

43-26-54 кик-боксинг

бокс

баскетбол

волейбол

лыжные гонки

спортивный туризм

танцевальный спорт

футбол

шахматы МБОУ ДОД СДЮСШОР «Уралец»

ул. Газетная, 88/39

25-03-65

дзюдо

тяжелая атлетика

футбол

тхэквондо

бокс

лыжные гонки

греко-римская борьба

МБОУ ДОД ДЮСШ «Уралочка»

ул. Космонавтов, 36

24-35-10 волейбол МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность»

пр. Мира, 42а

25-10-01

25-10-29

25-69-20 легкая атлетика

тяжелая атлетика

кик-боксинг

футбол

хоккей с мячом МБОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер»

ул. В.-Черепанова, 31б

48-28-93

48-35-05

фитнес-аэробика

тхэквондо

плавание

баскетбол

биатлон

бокс

волейбол

футбол

легкая атлетика ОУ ДО «Нижнетагильский центр авиационных видов спорта «Авиатор»

ул. Красная, 17

43-34-05 парашютный спорт

плавание

МБОУ ДОД ДЮСШ «Спутник»

ул. Ильича, 2а

33-45-15 лыжные гонки

легкая атлетика

тяжелая атлетика

бокс

МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею «Спутник»

33-63-77 хоккей

фигурное катание