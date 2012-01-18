Сколько стоит воспитание спортсмена? Детский спорт в Нижнем Тагиле
Чем занять досуг своего ребенка? Многие родители отдают предпочтение спортивным секциям - и не зря: ребенок и здоровье укрепит, и силу воли воспитает. Мы решили выяснить, в какие суммы обойдутся занятия спортом для детей в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле насчитывается 16 муниципальных спортивных школ, из них 5 школ олимпийского резерва. Самбо, дзюдо, футбол, тхэквондо, гребной слалом, ушу, спортивное ориентирование, спортивное скалолазание, тяжелая и легкая атлетика, фитнес-аэробика, плавание, лыжное двоеборье, парашютный спорт – далеко не все виды спорта, которым могут обучить ребенка.
Причем обучение везде проходит бесплатно, рассказали TagilCity.ru в отделе по физической культуре, спорту и туризму администрации Нижнего Тагила. Школам по мере возможности выделяются средства из муниципального, областного бюджета на закупку необходимого инвентаря и спортивную экипировку. Но средств, чтобы обеспечить индивидуальной экипировкой всех воспитанников школ, конечно не хватает. «Одевать» юных спортсменов для тренировок и соревнований почти всегда приходится родителям.
При этом самыми дорогими видами спорта считаются спортивные танцы и хоккей.
На соревнования по танцам начинают возить с 5 лет. Стоимость участия спортсменов в турнирах определяет Федерация танцевального спорта России, минимальная сумма –300 рублей. Цена костюма и вовсе ограничивается только фантазией тренеров и финансовыми возможностями родителей, но в год для обучения требуется по три пары обуви свыше 1000 рублей каждая.
На содержание ребенка, который занимается хоккеем, в год уходит 350-450 тысяч рублей, рассказал директор хоккейной школы спортивного клуба «Спутник» Константин Кручинин. Обучение в хоккейной школе родителям обходится дешевле – расходы по содержанию школы берет на себя Уралвагонзавод.
Обучение в школе бесплатное, но первое время родители оплачивают стоимость экипировки из своего кошелька. Экипировка начинающих хоккеистов обойдется в 7-8 тысяч. Впоследствии цена вырастает от 10-12 до 50 тысяч рублей.
Когда ребенок начинает выезжать на соревнования, с его родителями заключается контракт. С этого времени все расходы покрывает Уралвагонзавод, под чьей финансовой опекой находится весь спортивный клуб «Спутник» включая одноименную хоккейную команду и школу.
С другими видами спорта попроще. Так, для начала занятий боксом подойдут обычные боксерские перчатки, которые можно купить за 1000 рублей, но перчатки для соревнований будут стоит в 4 раза дороже, рассказали в спортивной школе «Тагилстрой». Для занятий самбо в школе первое время вообще ничего не нужно, но со временем понадобится кимоно. В секции туризма вашему ребенку дадут и палатку, и котелок, и даже спальный мешок. С вас – только рюкзак.
Значительной поддержкой для спортивных школ стал губернаторский миллион. Осенью всем спортивным школам области по губернаторской программе было выделено по 1 млн рублей. Так что покупать мячи для зантяий в спортивных школах родителям не придется.
Найти доступный по средствам вид спорта для ребенка возможно, занятия в спортом требуют не столько денежных средств, сколько родительского времени, если только спортивная секция не расположена в соседнем квартале. И собственный пример если не любви, то хотя бы уважения к спорту.
Муниципальные детско-юношеские спортивные школы
ул. Газетная, 109а
41-65-23
42-25-95
художественная гимнастика
ул. Свердлова, 23а
33-55-73
дзюдо
футбол
тхэквондо
художественная гимнастика
ул. Новострой, 25
25-68-85
греко-римская борьба
эстетическая гимнастика
ул. Сибирская, 19
33-20-59
настольный теннис
ул. Газетная, 109
25-44-21
шашки
ул. Красноармейская, 82
40-10-62
хоккей
гребной слалом
ушу
футбол
пр. Мира, 6
25-08-71
41-73-98
бокс
спортивное ориентирование
спортивное скалолазание
адаптивная физическая культура
парусный спорт
лыжные гонки
лыжное двоеборье
ул. Пархоменко, 37
42-25-88
ул. Победы, 49а
43-26-54
бокс
баскетбол
волейбол
лыжные гонки
спортивный туризм
танцевальный спорт
футбол
шахматы
ул. Газетная, 88/39
25-03-65
тяжелая атлетика
футбол
тхэквондо
бокс
лыжные гонки
греко-римская борьба
ул. Космонавтов, 36
24-35-10
пр. Мира, 42а
25-10-01
25-10-29
25-69-20
тяжелая атлетика
кик-боксинг
футбол
хоккей с мячом
ул. В.-Черепанова, 31б
48-28-93
48-35-05
тхэквондо
плавание
баскетбол
биатлон
бокс
волейбол
футбол
легкая атлетика
ул. Красная, 17
43-34-05
плавание
ул. Ильича, 2а
33-45-15
легкая атлетика
тяжелая атлетика
бокс
33-63-77
фигурное катание
© Ольга Орехова TagilCity.ru