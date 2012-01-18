В Нижнем Тагиле начали подготовку к «Лыжне России-2012»
18 января 2012, 10:43Спорт
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Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальным вопросам Валерий Суров провел первое заседание городского комитета по проведению XXX традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012».
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, ожидается, чтона старт центральной гонки «Лыжня России-2012», которая пройдетдвенадцатого февраля 2012 года на полигоне НТИИМ, выйдут 12 тысячжителей Нижнего Тагила и других муниципальных образованийГорнозаводского управленческого округа.
Кроме того, с 1 по 11 февраля в Нижнем Тагиле в рамках «ЛыжниРоссии-2012» будет проведена декада лыжного спорта, в которой примутучастие около 28 тысяч горожан.
Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся обеспечениябезопасности на самом массовом мероприятии по зимним видам спорта,организации культурной программы на полигоне, торгового обслуживания иснабжения участников гонки бесплатным питанием, сообщает JustMedia.ru.
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