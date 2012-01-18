В Нижнем Тагиле начали подготовку к «Лыжне России-2012»

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, ожидается, чтона старт центральной гонки «Лыжня России-2012», которая пройдетдвенадцатого февраля 2012 года на полигоне НТИИМ, выйдут 12 тысячжителей Нижнего Тагила и других муниципальных образованийГорнозаводского управленческого округа.

Кроме того, с 1 по 11 февраля в Нижнем Тагиле в рамках «ЛыжниРоссии-2012» будет проведена декада лыжного спорта, в которой примутучастие около 28 тысяч горожан.