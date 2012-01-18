В составе «Спутника» изменения – новый нападающий
18 января 2012, 09:08Спорт
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Состав «Спутника» пополнил воспитанник тагильской школы хоккея нападающий Дмитрий Синяков 1992 г.р.
В этом сезоне Синяков сыграл за молодежную команду 26 матчей, в которых набрал 25 очков – 17 голов+8 результативных передач. Руководство спортивного клуба «Спутник» расторгло контракт с Сергеем Немолодышевым 1985 г.р. по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба спортивного клуба «Спутник».
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