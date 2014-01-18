Тагильский «Спутник» потерпел третье поражение подряд - 3:2 (ФОТО)

Хозяева открыли счёт на седьмой минуте встречи, когда цели достиг бросок Николая Золотухина. В начале второго периода Александр Чиглинцев забросил вторую шайбу в ворота гостей. На 31-й минуте матча Павел Попов сократил разрыв в счёте до минимума, а спустя семь минут Дмитрий Попов сравнял счёт. Победную шайбу забросил Артём Подшендялов.

На попадание в зону плей-офф для нашего «Спутника» остается всё меньше шансов. Сейчас они находятся на 21-ом месте в турнирной таблице чемпионата ВХЛ.

Александр Челушкин (Главный тренер ХК «Спутник»):

– Играли две абсолютно равные команды. «Ермаку» сегодня чуть больше повезло. У нас проблема весь выезд, уступаем в одну шайбу. У нас нет звена лидера, людей, которые могут переломить исход поединка. В Усть-Каменогорске имели преимущество в третьем периоде, здесь имели много моментов. Но нет мастеровитых, в этом вся проблема.

Виктор Лаухин (Главный тренер ХК «Ермак»):

– Могу сказать что есть проблемы оборонительного плана, но все это можно поправить. Самое главное, чтобы желание было у ребят добиться положительного результата. Поддержали меня победой, времени, чтобы познакомиться было мало, всего полдня. Спасибо им. Победа эта очень важна, в первую очередь для них. В таких играх ребята молодые и растут, в техническом, тактическом и психологическом плане.