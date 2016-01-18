ХК «Спутник» выиграл у спортсменов из Твери

Для «Спутника», пережившего страшную трагедию и отчаянно борющегося за место в числе 16-ти счастливчиков, клуб из Твери – соперник, мягко говоря, непростой. Лидер чемпионата, в тренерском штабе которого два экс-наставника тагильской команды, с грамотной обороной и отличным нападением, одним словом, крепкий орешек!

Тагильские болельщики давно привыкли к сюрпризам нашей команды, однако и они вряд ли перед началом домашней серии могли спрогнозировать три победы в противостояниях с такими командами как «Динамо», «СКА-Нева» и ТХК. А «Спутник» смог! И победил трижды! Вслед за балашихинцами и петербуржцами побежденным оказался и ТХК.

Матч в октябре в Твери между этими соперниками завершился в пользу хозяев 2:1. В Нижнем Тагиле исход встречи стал аналогичным – 2:1, но уже в пользу «Спутника».

Место в воротах тагильской дружины в игре против своих бывших одноклубников занял Сергей Денисов, которого смело можно назвать одним из героев матча. На его счету 51 сейв.

Первый период принес равную игру, команды действовали остро в нападении, при этом надежно в обороне. Неудивительно, что на перерыв команды ушли с нулевым багажом заброшенных шайб.

После первого периода:

Антон Зимин (ТХК):

- Антон, в первом периоде команды показали неплохие скорости, но моментов было минимум. Какая установка была на начало матча?

Мы прекрасно знали, что «Спутник» борется за зону плей-офф, соответственно, им нужно только побеждать. Поэтому мы ждали активной игры от них, грамотно сыграли в обороне, подчистили свои минимальные огрехи. Но «Спутник» тоже хорошо играет в обороне, так что идет равная игра.

- «Спутник» для тебя не чужой клуб, что скажешь по сегодняшней команде?

Из этой команды я мало кого знаю. Из тех, с кем я здесь играл, практически никого не осталось, только административный штаб. Команда организованная, хорошо играют в пас, хорошо двигаются. Я думаю, они занимают не свое место!

- ТХК уже гарантировал себе место в плей-офф. Нет ли какой-то расслабленности по этому поводу?

Нет. У нас задача занять первое место, поэтому в каждом матче играем только на победу, бьемся.

Во втором периоде «пожар» периодически возникал как у ворот одной, так и другой команды. Вратари «тащили», нападающие «рубились», а защитники то и дело заступались за тех и за других. Удачливее все же оказались гости. Они и открыли счет в матче. Руслан Зайнуллин выкатился на ворота, сместившись вправо и обманув тем самым Денисова, отправил шайбу в пустой угол ворот – 0:1. Тагильчане, в свою очередь, не давали отдыхать Хорошуну, то и дело обрушивая на него шквал атак. Выход «один на один» не смог результативно завершить Слыш, в миллиметрах от штанги пролетела шайба после выстрела Луговского, не точен был Жиляков….

После второго периода

Дмитрий Тарасов («Спутник»):

- Напряженный матч, очень сильный соперник. Как охарактеризуешь второй период?

Мало атаковали во втором периоде. Первый провели лучше. Надо играть острее, вылезать на ворота, зарабатывать удаления соперника, доводить, чтобы соперник ошибался.

- «Спутнику» очень нужны очки, встреча против лидера турнирной таблицы. Это как-то мотивирует?

Нам нельзя больше ошибаться. Мотивация на каждую игру. Хотим в плей-офф, боремся.

В третьем периоде тагильчане сумели и сравнять, и повести в счете, и довести матч до чистой победы. Дмитрий Самарин после виража за воротами гостей отдал точный пас Денису Курепанову, которому оставалось лишь отправить снаряд в незащищенный угол ворот ТХК – 1:1. Чуть более минуты потребовалось «спутниковцам», чтобы вновь поразить ворота тверян. Валерий Поляков открыл счет своим шайбам за «Спутник» - 2:1. Поведя в счете, тагильчане не ушли в глубокую оборону, а совсем наоборот, продолжали атаковать. Гости в долгу не остались, и на площадке началось валидольное ледовое побоище. Но удача была на стороне «Спутника», который, подгоняемый поддержкой трибун, довел встречу до победы.

Сейчас «Спутник» от ближайших соперников – «Челмета» и «Южного Урала» отделяет четыре очка при двух играх в запасе у тагильчан. Впереди непростая выездная серия Рязань – Воскресенск – Чехов – Воронеж.

Послематчевая пресс-конференция

Главный тренер ТХК Алексей Ждахин:

Мы знали, как нужны «Спутнику» эти очки, честно говоря. Ну, действительно, они ему были нужны. Чуть-чуть мы не дотерпели, на этом можно было сыграть. В принципе, ребята выполняли то, что от них требовалось, но чуть-чуть не дотерпели. Но уж больно они хотели забить, они и забили эти две шайбы. Побеждает сильнейший! В данном случае «Спутник» в сегодняшней игре действительно сильнее нас.

Главный тренер ХК «Спутник» Андрей Кирдяшов:

Буду краток. Хорошо играли, поэтому победили. Спасибо болельщикам за поддержку, ребятам – за самоотдачу. Хорошая игра!