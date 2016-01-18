В Нижнем Тагиле отметили Всемирный день снега (ФОТО)

Главным местом праздника не только в Нижнем Тагиле, но и во всей Свердловской области стала Гора Белая. Так, любители экстремального сноуборда приняли участие или стали зрителями фанового джиб-контеста – соревнований, которые включают в себя акробатические трюки, прыжки, скольжение по специальным фигурам, перилам и парапетам. Поклонники горных лыж стали свидетелями соревнований в слалом-гиганте, а для любителей «гладких» лыжи состоялся чемпионат по лыжным гонкам среди детей и взрослых. Также в рамках Всероссийского дня снега прошел хоккейный матч «Эстафета поколений».

Как рассказал маркетолог горы Белой Александр Сальников, праздник получился весьма успешным и массовым, несмотря на мороз (погода на горе была -17 градусов). За время проведения события, с 12 до 16 часов, его участниками стали порядка 4 тысяч человек. Всероссийский день снега привлек самую разнообразную публику, от профессиональных спортсменов до семей с детьми. Так, самой старшей участницей соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант среди ветеранов стала 76-летняя Валерия Смирнова, а самым юным гостям праздника не исполнилось и года.

С полной уверенностью можно сказать, что гора Белая в очередной раз подняла планку по уровню организации событийных мероприятий. Комплексу впервые удалось провести 4 полномасштабных спортивных соревнования в один день. Теперь мы будем стремиться к новым высотам и организовывать еще больше площадок в рамках одного мероприятия поделился Александр.

Самой массовой стала развлекательная площадка мероприятия, в рамках которой прошли веселые семейные конкурсы с множеством призов. Маленькие гости праздника смогли принять участие в конкурсе на создание самого оригинального снеговика, а также посоревноваться в командном беге на лыжах, пострелять из гигантской рогатки и сыграть в кёрлинг тюбингами.

В событии приняли участие первый замминистра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Яков Зобнин, а также директор горнолыжного комплекса «Гора Белая» Александр Зотов.

На горнолыжном комплексе «Аист» состоялся семейный спортивный праздник, главным мероприятием которого стал скоростной заезд на бубликах «Турбо на Долгой». В нем приняли участие дети старше 5 лет и взрослые.

Кстати, мероприятие официально празднуется в 42 государствах, в которых в 2016 году было зарегистрировано 652 события. В семи странах, среди которых Австрия, Канада, Китай, Исландия, Латвия, Норвегия и Польша, масштаб события стал национальным. В России зимний спортивный праздник Всероссийский День снега состоялся в 30 субъектах Российской Федерации. Он отмечается в рамках Всемирного дня снега, который был учрежден в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS). Основные цели праздника – укрепление здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, а также укрепление семейных традиций.