В Нижнем Тагиле состоится первый открытый международный семинар по Айкидо

В Нижний Тагил прибудут мастера Айкидо Такаши Куроки из Японии (5 дан) и Рудик Манукян их Тюмени (4 дан).

Сенсеи будут проводить семинар для детей и взрослых в ФОК «Президентский» и спортивном комплексе «Металлург-Форум».

В день окончания семинара Нижний Тагил примет II Открытый детский фестиваль Айкидо, показательные выступления которого будут проходить с 13:00 до 15:00 по адресу ул. Красногвардейская, 61 (СОК «Металлург-Форум»). Вход для зрителей - свободный.