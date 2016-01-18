В Нижнем Тагиле состоится первый открытый международный семинар по Айкидо
18 января 2016, 11:15СпортПавел Щербина
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Столь значимое для всех любителей боевых единоборств Свердловской области событие будет проходить с 5 по 7 февраля.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижний Тагил прибудут мастера Айкидо Такаши Куроки из Японии (5 дан) и Рудик Манукян их Тюмени (4 дан).
Сенсеи будут проводить семинар для детей и взрослых в ФОК «Президентский» и спортивном комплексе «Металлург-Форум».
В день окончания семинара Нижний Тагил примет II Открытый детский фестиваль Айкидо, показательные выступления которого будут проходить с 13:00 до 15:00 по адресу ул. Красногвардейская, 61 (СОК «Металлург-Форум»). Вход для зрителей - свободный.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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