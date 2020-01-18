Команда Нижнетагильского драмтеатра приняла участие в театрально-футбольном фестивале

Помимо тагильских театралов в соревнованиях приняли участие команды Дома Актера, Екатеринбургского ТЮЗа, Серовского театра драмы и Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.

Артисты драмтеатра во главе с капитаном художественным руководителем Игорем Булыгиным уступили коллегам из Серова, сыграли вничью с командой «Русский лад» и обыграли сборную СМИ Екатеринбурга. Тагильчане заняли пятое место и вернулись домой с кубком участников.