Команда Нижнетагильского драмтеатра приняла участие в театрально-футбольном фестивале
Сегодня, 16:51СпортФото: vk.com/tagildrama
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Артисты из Нижнетагильского драматического театра заняли пятое место в театрально-футбольном фестивале «Арт-Футбол-Урал 2020». В нем принимают участие деятели культуры и искусства, представители СМИ и шоу-бизнеса Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Помимо тагильских театралов в соревнованиях приняли участие команды Дома Актера, Екатеринбургского ТЮЗа, Серовского театра драмы и Новоуральского театра музыки, драмы и комедии.
Артисты драмтеатра во главе с капитаном художественным руководителем Игорем Булыгиным уступили коллегам из Серова, сыграли вничью с командой «Русский лад» и обыграли сборную СМИ Екатеринбурга. Тагильчане заняли пятое место и вернулись домой с кубком участников.
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