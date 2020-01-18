Уральский лыжник выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Сегодня, 17:59СпортФото: страница Александра Большунова во ВКонтакте
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Лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии, пишет ТАСС.
Уральский спортсмен преодолел 15 км за 33 мин 45. Для Большунова этот старт стал первым после многодневной гонки «Тур де Ски», где он занял первое место. Спортсмен возглавляет общий зачет Кубка мира.
Александр Большунов родился в Брянской области, длительное время тренировался в Тюмени.
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