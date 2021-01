Сестры Шабалины из Нижнего Тагила стали призерами всероссийского турнира по теннису

Тагильчанки Александра и Вероника Шабалины завоевали «бронзу» на всероссийском турнире по большому теннису в Перми.

Старшей сестре 18 лет, младшей — 14 лет, однако они соревновались среди взрослых. В одиночном разряде в первом круге Вероника уступила 21-летней сопернице из Перми, а Александра заняла пятое место. Во втором круге она смогла победить спортсменку, обыгравшую сестру, пишет «Тагильский рабочий». В парном турнире Шабалины завоевали «бронзу», они уступили в полуфинале спортсменкам из Москвы и Екатеринбурга. В матче за третье место тагильчанки победили теннисисток из Перми. Тренирует сестер Шабалиных Вячеслав Круглов. Напомним, в ноябре прошлого года Вероника Шабалина стала победительницей первенства Пермского края по большому теннису. Тагильчанка стала победительницей первенства Пермского края по большому теннису

