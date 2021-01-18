Сестры Шабалины из Нижнего Тагила стали призерами всероссийского турнира по теннису

Сестры Шабалины из Нижнего Тагила стали призерами всероссийского турнира по теннису

Сегодня, 10:42СпортPhoto: «Тагильский рабочий»
Тагильчанки Александра и Вероника Шабалины завоевали «бронзу» на всероссийском турнире по большому теннису в Перми.

Старшей сестре 18 лет, младшей — 14 лет, однако они соревновались среди взрослых. В одиночном разряде в первом круге Вероника уступила 21-летней сопернице из Перми, а Александра заняла пятое место. Во втором круге она смогла победить спортсменку, обыгравшую сестру, пишет «Тагильский рабочий».

В парном турнире Шабалины завоевали «бронзу», они уступили в полуфинале спортсменкам из Москвы и Екатеринбурга. В матче за третье место тагильчанки победили теннисисток из Перми. Тренирует сестер Шабалиных Вячеслав Круглов.

Напомним, в ноябре прошлого года Вероника Шабалина стала победительницей первенства Пермского края по большому теннису.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
спортпризерытеннисНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы