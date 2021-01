Тагильские лыжники стали призерами первенства Свердловской области

Лыжники из Нижнего Тагила Вероника Ходырева и Павел Патрушев стали призерами на первенстве Свердловской области среди спортсменов 2005–2006 годов рождения.

Турнир проходил в Верхней Салде. Представители СШОР «Спутник», которых тренирует Виктор Сунцов, завоевали три призовых места. Вероника Ходырева заняла первые места в спринтерской гонке, а также на дистанции пять километров классическим стилем. Павел Патрушев получил «бронзу» в спринте, а в гонке на семь с половиной километров занял пятое место. Это позволило спортсмену выполнить норматив первого разряда, пишет «Тагильский рабочий». Напомним, сестры из Нижнего Тагила Александра и Вероника Шабалины завоевали «бронзу» на всероссийском турнире по большому теннису. Сестры Шабалины из Нижнего Тагила стали призерами всероссийского турнира по теннису

