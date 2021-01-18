Тагильский легкоатлет Василий Козиянчук стал победителем на первенстве УрФО

Тагильский легкоатлет Василий Козиянчук стал победителем на первенстве УрФО

Сегодня, 17:00СпортPhoto: СШ "Юность"
16-летний тагильский спортсмен из спортшколы «Юность» Василий Козиянчук занял два первых места на первенстве УрФО по легкой атлетике.

Соревнования в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет, до 23 лет, а также юношей и девушек до 18 лет проходили в Челябинске с 14 по 17 января.

По словам тренера Александра Никитченко, Василий стал первым в забеге на 60 метров с барьерами и подтвердил норматив в кандидаты в мастера спорта. Кроме того, тагильчанин стал победителем в составе сборной Свердловской области в эстафете 4×200 метров.

Эти соревнования были подготовительными к первенству России, которое будет проходить в Новочебоксарске с 25 по 27 января. У Василия была серьезная конкуренция, он выиграл у второго места три сотых минуты,пояснил тренер.

Напомним, тагильский легкоатлет Дмитрий Кропинов из спортшколы «Юпитер» также стал победителем первенства УрФО на дистанции 400 метров.

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