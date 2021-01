На Евро поляки сыграют в одной группе с Испанией, Швецией и Словакией.

Ежи Бженчек покинул должность главного тренера сборной Польши по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу Польского футбольного союза. Бженчек тренировал команду с августа 2018 года и вывел поляков в финальный турнир чемпионата Европы, который летом нынешнего года пройдет в 12 городах континента, включая Санкт-Петербург.

