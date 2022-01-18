Летающий лыжник из Нижнего Тагила Илья Маньков выступит на Олимпийских играх в Пекине

Илья Маньков участвовал в зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года. Они проходили в Швейцарии. Прошлый сезон стал для спортсмена первым на взрослом уровне. Зимой он выступал на этапах Кубка Мира, летом — на этапах Гран-при. В командном турнире чемпионата мира он стал «бронзовым призером».