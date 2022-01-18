Летающий лыжник из Нижнего Тагила Илья Маньков выступит на Олимпийских играх в Пекине

Летающий лыжник из Нижнего Тагила Илья Маньков выступит на Олимпийских играх в Пекине
Летающий лыжник из Нижнего Тагила Илья Маньков выступит на Олимпийских играх в Пекине
Сегодня, 13:21СпортФото: личная страница Ильи Манькова в Instagram
18-летний воспитанник спортшколы «Аист» Илья Маньков представит Нижний Тагил на Олимпийских играх в Пекине.

Соревнования начнутся 4 февраля. Тагильчанин вошел в новый состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Тренером Ильи является Дмитрий Едомин. Спортсмен уже неоднократно побеждал на первенстве России среди юношей и юниоров. Также он стал «бронзовым» призером международных спортивных игр «Дети Азии» в 2019 году.

Илья Маньков участвовал в зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года. Они проходили в Швейцарии. Прошлый сезон стал для спортсмена первым на взрослом уровне. Зимой он выступал на этапах Кубка Мира, летом — на этапах Гран-при. В командном турнире чемпионата мира он стал «бронзовым призером».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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