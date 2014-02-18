Тагильский «Спутник» переиграл по буллитам хоккеистов «Динамо»

Счет матча уверенно открыли гости и уже к 11-ой минуте игры вели 2:0. Голы в свой актив записали Швалев Алексей и Фахрутдинов Марат, однако до того, как закончился стартовый период хоккеистам «Спутника» удалось отыграться. Отличились Егор Рахимуллин и Вячеслав Чистяков. Во втором игровом отрезке нападающий соперников Коротков Владимир, воспользовавшись удалением Журавлева Егора, снова вывел «Динамо» вперед, но уже через минуту Артамонов Валентин сравнял счет - 3:3. Нападающий «Спутника» и решил исход игры в серии буллитов, выполнив решающий бросок по воротам «Динамо».

Теперь «Спутник» готовится к поездке в Рязань, где сыграет с одноименной командой. Матч состоится 20 января.

Анатолий Антипов, главный тренер ХК «Динамо»:

Третья игра у нас на выезде, очень много сил истратили в Кургане. Поэтому не было такой, можно сказать, свежести. Что касается игры - забили два гола, поверили в себя. Но потом непонятно почему стали допускать такие грубейшие ошибки, которых в предыдущих играх не было. Это было на протяжении 40 минут. В третьем периоде более или менее исправились, но уже время ушло. Думаю, игра была равная, с изобилием моментов. Но будем работать - у нас теперь еще три игры дома - из них будем выживать все, в очковом положении я имею ввиду, чтобы попасть нам в плей-офф.

Александр Чёлушкин, главный тренер ХК «Спутник»:

Во-первых, мы довольны результатом. Результат пришел потому, что мы этой озорной, молодой команде не поиграли в бойцовских качествах. Они летят, бьют - молодцы парни. Они играют в современный хоккей. И мы выстояли, дали им отпор и после 0:2 переломили ход матча. Вратарь неплохо у нас отыграл. Стали забивать - того, чего нам не хватало в последних 9-10 играх - имея много моментов, не забивали. Тут забили три гола. Для нас в этом сезоне три гола это победа. Буллиты - это лотерея. Нам больше повезло. Опять же, хочу отметить работу вратаря. Молодцы парни! Просто поздно это все пришло, везение. Не знаю, почему так. Но результатом сегодняшним доволен.