Без компромиссов: «Спутник» вступает в финальную битву за выход в плей-офф
Хоккейные болельщики в предвкушении последнего игрового дня регулярного чемпионата ВХЛ. 2 путевки в заветный плей-офф разыграют три команды: «Челмет», «Южный Урал» и «Спутник».
В последней игре «Ариада» вылетела из борьбы за выход во второй этап, несмотря на победу над орчанами, а челябинцы всухую одолели «Саров». Тагильчане пока сохраняют позицию: для выхода в «матчи на вылет» бобрам нужно не спасовать в последних матчах «регулярки». Два очка в копилку тагильчанам принес выездной матч в Пензе с местным «Дизелем». В конце основного времени игровое табло показывало 1:1, но в овертайме исход игры решил Денис Курепанов, забив в ворота «Дизеля» заветную шайбу.
Судьба тагильской команды решится уже завтра: «Спутник» проведет игру с саратовским «Кристаллом». Тогда же на льду встретятся «Челмет» с «Ариадой», а «Южный Урал» столкнется с ХК «Саров». И, судя по тому, что «бобры» опережают своих противников на 1 очко, завтра нас ждут поистине горячие матчи.
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