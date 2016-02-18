Без компромиссов: «Спутник» вступает в финальную битву за выход в плей-офф

В последней игре «Ариада» вылетела из борьбы за выход во второй этап, несмотря на победу над орчанами, а челябинцы всухую одолели «Саров». Тагильчане пока сохраняют позицию: для выхода в «матчи на вылет» бобрам нужно не спасовать в последних матчах «регулярки». Два очка в копилку тагильчанам принес выездной матч в Пензе с местным «Дизелем». В конце основного времени игровое табло показывало 1:1, но в овертайме исход игры решил Денис Курепанов, забив в ворота «Дизеля» заветную шайбу.