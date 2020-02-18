Сергей Чепиков: У Логинова и Юрловой хорошие шансы на медаль в супермиксте

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил первые выступления наших спортсменов на Чемпионате мира в Антхольце. Об этом сообщает "Советский спорт".

- Сейчас в Антхольце ждем результата от девушек. Но для этого нужно хорошо стрелять. Еще про супермикст не забывайте – считаю, у Логинова с Юрловой неплохие шансы на медаль, - отметил Сергей Чепиков в интервью sovsport.