Спортсменки из Нижнего Тагила выступят на чемпионате России по спортивной гимнастике

Две воспитанницы школы олимпийского резерва № 1 выступят на чемпионате России, который продлится с 10 марта по 14 марта в Пензе. Для спортсменок Нижнего Тагила участие в чемпионате России — первый опыт.

Екатерина Писаревская и Диана Ставрова станут единственными представителями Свердловской области. 16-летние девушки уже имеют достижения в области спортивной гимнастики, пишет «Тагильский Рабочий». На прошлой неделе тагильчанка Екатерина Писаревская завоевала титул чемпионки УрФО в многоборье, чемпионат проходил в Челябинске. Диана Ставрова сумела собрать полный комплект наград. Тренировками спортсменок из Нижнего Тагила занимаются Николай Сороков, Марина Бубнова, Елена Лаврова, Андрей и Вероника Тютины, Марина Буткус. Гимнасты приступили к тренировкам позже всех, в начале августа, поскольку в зале очень сложно обеспечить соблюдение противоэпидемических требований. А для того, чтобы набрать хорошую форму, необходимо заниматься постоянно, без больших пауз, рассказала заместитель директора СШОР №1 по спортивной работе Ольга Воробьева. На данный момент у девушек началась подготовка, они тренируются по шесть раз в неделю. Каждая тренировка занимает больше трёх часов. Напомним, в феврале спортсмены Нижнего Тагила стали призёрами на первенстве Свердловской области по лёгкой атлетике. Тагильчане стали призерами на первенстве Свердловской области по легкой атлетике

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