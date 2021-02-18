В Нижнем Тагиле закончился VII этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Очередной этап Кубка России по прыжкам с трамплина завершился в Нижнем Тагиле. Мужчины выступали как на обычном трамплине, так и на большом.

В первый день соревнований победу одержал Кирилл Котик, родом из Кирова. Второе место досталось Александру Баженову, ему не хватило десяти баллов. Тройку победителей замкнул Владислав Мустафин, пишет сообщество «Центр спортивной подготовки Пермского края» в социальных сетях. Константин Николаев и Олег Павленко заняли восьмое и 11 место. Они являются спортсменами Кемеровской области. Также в Кубке России по прыжкам приняли участие и женщины. Первое место досталось Кристине Прокопьевой, которая опередила соперниц на 30 баллов. Напомним, в январе в Нижнем Тагиле прошел Рождественский Кубок по мини-футболу. Участие в нём приняли 15 команд. В Нижнем Тагиле прошел Рождественский кубок по мини-футболу

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