Президент МОК провел встречу с американцами

Президент МОК провел встречу с американцами
Президент МОК провел встречу с американцами
Сегодня, 20:38СпортФото: pxhere.com
Темой общения Баха с представителями США была отмена награждения по итогам командного турнира фигуристов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провел встречу с представителями США на тему отмену награждения участников командого турнира фигуристов, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "Чемпионат".

Подробности разговора не разглашаются. Известно только, что японцы от подобного разговора отказались.

Напомним, что награждение пришлось отменить после того, как стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева, которая должна была получить золотую медаль, сдала в декабре положительную допинг-пробу.

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