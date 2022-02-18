Синициной было непривычно выступать в Пекине из-за отсутствия зрителей на трибунах

Синициной было непривычно выступать в Пекине из-за отсутствия зрителей на трибунах
Синициной было непривычно выступать в Пекине из-за отсутствия зрителей на трибунах
Сегодня, 21:00СпортФото: pxhere.com
Фигуристка призналась, что попала в новую для себя обстановку во время проката на Олимпийских играх.

Партнер спортсменки Никита Кацалапов добавил, что на соревнованиях царило высокое напряжение, к которому до конца привыкнуть так и не удалось. Отметим, что участники дуэта в итоге завоевал сразу две медали, став олимпийскими чемпионами в командном турнире и выиграв серебро в танцах на льду, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на эфир шоу "ОК на связи". Ранее в МОК заявили, что результаты командного первенства будут считаться предварительными до окончания расследования дела Камилы Валиевой, обвиняемой в нарушении антидопингового законодательства, поскольку она была одним из участников от сборной России

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