Мария Савинова получила звание «заслуженный мастер спорта»

После победы в Катаре было решено дать звание «заслуженный мастер спорта». Первую победу на международных соревнованиях Мария завоевала год назад. В Турине Савинова завоевала золото чемпионата Европы 800. Также тагильчанка – трехкратная чемпионка России и многократная победительница и призер международных и всероссийских турниров.