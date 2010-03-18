Мария Савинова получила звание «заслуженный мастер спорта»
18 марта 2010, 17:24СпортArtem
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Накануне она взяла золото на чемпионате мира, в беге на 800 метров.
После победы в Катаре было решено дать звание «заслуженный мастер спорта». Первую победу на международных соревнованиях Мария завоевала год назад. В Турине Савинова завоевала золото чемпионата Европы 800. Также тагильчанка – трехкратная чемпионка России и многократная победительница и призер международных и всероссийских турниров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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