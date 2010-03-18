В «Спутнике» теперь на 10 хоккеистов меньше

Отчислены за недостаточный уровень мастерства нападающие Андрей Гранкин, Андрей Урядов, Алексей Власов и защитники Роман Теслюк и Александр Остроухов. По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты, заканчивающиеся в конце апреля, с нападающими Игорем Агапитовым, Антоном Зиминым, защитниками Дмитрием Фахрутдиновым, Сергеем Лаптевым и вратарем Дмитрием Хозяшевым. В общем «Спутник» покинут 10 хоккеистов.