В «Спутнике» теперь на 10 хоккеистов меньше
18 марта 2010, 17:27СпортArtem
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К низкой турнирной позиции тагильчан, добавилась очередная проблема – состав «Спутника» заметно поредел.
Отчислены за недостаточный уровень мастерства нападающие Андрей Гранкин, Андрей Урядов, Алексей Власов и защитники Роман Теслюк и Александр Остроухов. По обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты, заканчивающиеся в конце апреля, с нападающими Игорем Агапитовым, Антоном Зиминым, защитниками Дмитрием Фахрутдиновым, Сергеем Лаптевым и вратарем Дмитрием Хозяшевым. В общем «Спутник» покинут 10 хоккеистов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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