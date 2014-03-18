Тагильские лыжники привезли высшие награды с Первенства Свердловской области

В первый день лыжных состязаний среди девушек старшего возраста в спринте классическим стилем (1,2 км) лучший результат показала спортсменка ДЮСШОР «Спутник» Вера Миляева (на фото) - девушка пересекла финишную прямую первой. Во второй день соревнований в скиатлоне на 10 км (лыжники преодолевают первую половину заданной дистанции классическим стилем, вторую - свободным) спортсменка завоевала серебряную награду.

В этом же виде лыжного спринта среди девушек старшего возраста Надежда Высочина стала третьей. Среди юниоров в скиатлоне на 30 км Дмитрий Орлов пришел к финишу вторым, уступив первое место участнику из Полевского с разницей в 1,5 минуты.

16 марта также состоялось Открытое Первенство города памяти тренера Михаила Ивановича Сунцова, которое прошло в Нижнем Тагиле в шестой раз. Среди девушек среднего возраста в гонке на 3 км свободным стилем золотую медаль завоевала лыжница СДЮСШОР «Спутник» Арина Анисимова.

К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Геннадий Корчагин и Виктор Сунцов.

Соревнования в Верхней Салде прошли на высоком организационном уровне. Высококачественно была подготовленная трасса, основу которой составлял искусственный снег. В Салде есть специальное техника, ратраки, позволяющие сохранить снежный покров. Они выдавливают, вырезают очень ровную лыжню.

Касаемо выступления команды СДЮСШОР «Спутник». Нужно отметить, что у нас не выступал ряд спортсменов из группы юниоров - кандидаты в мастера спорта Василий Тарасов, Мария Староконь и Рамиль Миндияров. Эти спортсмены на данный момент принимают участие в Чемпионате России в Сыктывкаре в составе сборной Свердловской области. Вообще, нам есть над чем работать, особенно это качается группы юношей и девушек. Так что будем стараться повышать мастерство и улучшать результаты в дальнейших стартах, -- прокомментировал Виктор Сунцов.

К слову, в дальнейших планах - участие в Первенстве области по лыжным гонкам среди младшего возраста, которое пройдет в грядущие выходные в Екатеринбурге. А 5 апреля в Верхней Салде состоится закрытие лыжного сезона в области. Планируется провести лыжный марафон для всех возрастных групп – старших юношей - 30 км, девушек - 15 км, юниорок и женщин - 30 км, а также юниоров и мужчин, которым предстоит преодолеть дистанцию 50 км свободным стилем.